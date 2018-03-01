В самом центре Актобе появится этноаул

День благодарности – это, прежде всего дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, день нашей общей истории, взаимопомощи и поддержки.

В Актобе в районе парка им. Первого Президента появится этноаул. На его территории будут размещены культурные центры и рестораны в этнокультурном стиле, где актюбинцы и гости города смогут ознакомиться с обычаями и культурой разных народов, попробовать блюда национальных кухонь. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Проект был презентован акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву в рамках торжественных мероприятий «Алғысым шексіз өзіңе», приуроченных ко Дню благодарности.

Активное участие в народных гуляниях приняли свыше тысячи актюбинцев - члены Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных объединений, общественных организаций, ветераны, студенческая молодежь и другие.

Обращаясь с приветственной речью к собравшимся, глава региона напомнил, что с инициативой учреждения этого праздника Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на сессии АНК в апреле 2015 года.

- День благодарности ярко свидетельствует о торжестве политики мира и согласия Главы нашего государства, благодаря которой в Казахстане создана признанная мировым сообществом уникальная модель общественного согласия и общенационального единства. Чувство благодарности присуще всем казахстанцам. Мы бесконечно благодарны нашим предкам, родителям, ветеранам, благодаря которым мы живем и трудимся в согласии и дружбе на благодатной земле Казахстана, ставшей Родиной для представителей более 130 этносов. День благодарности – это, прежде всего дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, день нашей общей истории, взаимопомощи и поддержки, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

После поздравления аким области вручил памятные подарки представителям этнокультурных центров региона.

Продолжилось мероприятие красочными театрализованными представлениями и музыкальными номерами. Слова уважения и благодарности всех этносов друг другу и к казахскому народу звучали в выступлениях представителей этнокультурных центров Актюбинской области.

На сегодняшний день в Актюбинской области проживают представители свыше 90 народов и этносов, функционирует 18 этнокультурных объединений.

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