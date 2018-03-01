Экологи Атырауской области начали проверку почвы в месте розлива нефти

Будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте розлива нефти.

Розлив нефти произошел 23 февраля в Жылыойском районе, на месторождении нефти «Морское», на территории площадки буровой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную РСК.

Площадь розлива составила около 750 квадратных метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент территория площадки очищена от последствий розлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последующей утилизации.

Специалисты департамента экологии Атырауской области взяли пробы почвы для определения степени загрязнения, а также оценки ущерба окружающей среде.

- Мы провели ряд необходимых процедур для того чтобы оценить последствия розлива нефти, была создана специальная группа для проверки данного инцидента, - сообщил руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии Атырауской области Абзал Темиров. – После того как станут известны результаты экспертизы будет вынесена оценка ущерба окружающей среде. Также будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте розлива нефти.

Как сообщил аким Жылыойского района Алиммухамед Куттымуратулы на месте помимо сотрудников департамента экологии также работают представители всех ответственных органов, которые выясняют причины инцидента и работают над устранениями последствий розлива нефти. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов.

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