Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Экологи Атырауской области начали проверку почвы в месте розлива нефти

Будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте розлива нефти.

Фото : Региональная служба коммуникаций Атырауской области1 марта 2018, 18:50

Розлив нефти произошел 23 февраля в Жылыойском районе, на месторождении нефти «Морское», на территории площадки буровой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную РСК.

Площадь розлива составила около 750 квадратных метров, нефть разлилась только на территории площадки буровой. На данный момент территория площадки очищена от последствий розлива, была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последующей утилизации.

Специалисты департамента экологии Атырауской области взяли пробы почвы для определения степени загрязнения, а также оценки ущерба окружающей среде.

- Мы провели ряд необходимых процедур для того чтобы оценить последствия розлива нефти, была создана специальная группа для проверки данного инцидента, - сообщил руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии Атырауской области Абзал Темиров. – После того как станут известны результаты экспертизы будет вынесена оценка ущерба окружающей среде. Также будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте розлива нефти.

Как сообщил аким Жылыойского района Алиммухамед Куттымуратулы на месте помимо сотрудников департамента экологии также работают представители всех ответственных органов, которые выясняют причины инцидента и работают над устранениями последствий розлива нефти. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты