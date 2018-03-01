В Рудном задержали лжетеррориста

Мужчина сообщил о свертке, замотанном скотчем.

Полицейские Рудного задержали мужчину за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

1 марта в 14.30 часов в полицию поступило сообщение, что в здании ТВС города Рудный, на 4 этаже здания, обнаружен сверток, обмотанный скотчем. На место происшествия выехали сотрудники полиции и все заинтересованные службы. Была проведена эвакуация людей, находящихся в здании, оцеплена территория.

Полицейскими в ходе оперативных мероприятий задержан 28-летний подозреваемый.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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