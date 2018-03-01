Стали известны имена задержанных в ходе спецоперации кыргызстанцев

Главное надзорное ведомство Казахстана сообщило, кто из кыргызских граждан арестовали после спецоперации.

Генеральная прокуратура Казахстана ответила на запрос коллег из Бишкека и сообщила имена задержанных кыргызстанцев, а также сроки их ареста, сообщает Sputnik Кыргызстан.

«15 февраля в ходе спецоперации были задержаны подозреваемые в контрабанде, в том числе трое граждан Кыргызстана: Дамирбек Асылбек уулу, Улан Мурадилов и Чынгыз Абакиров. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям 234 "Экономическая контрабанда" и 264 "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" Уголовного кодекса РК», говорится в сообщении.

Кыргызстанцы арестованы на два месяца. Один из них — Дамирбек Асылбек уулы — имеет гражданство Казахстана и кыргызстанский паспорт. До ареста он был депутатом Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана.

Комитет национальной безопасности Казахстана 15-16 февраля совместно с национальным бюро по противодействию коррупции при координации генеральной прокуратуры провел масштабную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана.

В ходе спецоперации были ликвидированы восемь ОПГ, промышлявшие контрабандой на девяти таможенных постах. В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также в Алматы задержаны 35 человек, в том числе трое граждан Кыргызстана. Суд санкционировал арест 33 задержанных — это таможенники, пограничники, брокеры, посредники, а также члены ОПГ.

Это дело стало одним из крупнейших разоблачений в сфере контрабанды товаров на границе нескольких государств. Подобное дело было расследовано в Казахстане в 2011 году. Тогда по "Хоргосскому делу" были осуждены 45 человек, в том числе высокопоставленные таможенники Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!