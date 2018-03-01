В период с 21:00 ч 1 марта до 00:30 ч 2 марта 2018 года ИС ЭСФ будет вне доступа
Уважаемые налогоплательщики
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в период с 21:00 ч 1 марта 2018 года до 00:30 ч 2 марта 2018 года времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя следующие задачи:
1. Задачи развития ИС ЭСФ:
1.1. Реализован сервис оповещения налогоплательщика об истечении сроков определенных событий с указанием дат совершения событий.
2. Задачи по улучшению ранее реализованных механизмов:
2.1. Обновление справочника «Единиц измерений».
2.2. Одновременное отображение ошибок в столбцах G8, G11 и G14, при выписке Основного ЭСФ с минусовым значением.
2.3. Возможность корректировать поля «17. Получатель» и «18. Адрес места нахождения» в исправленном ЭСФ с категорией получателя «Нерезидент».
2.4. Обновление ссылок на скачивание ПО CryptoSocket.
2.5. Изменение размерности полей «25.2. Грузоотправитель», «26.2. Грузополучатель» раздела D.
2.6. Исправить отображение Филиала дважды у сотрудника, который является сотрудником Головного предприятия и Филиала.
2.7. Необходимо внести изменения в контроль на уникальность значений поля «Номер учетной записи».
2.8. Добавить функцию просмотра введенного пароля при регистрации и при смене пароля.
2.9. На странице регистрации в поле Наименование на казахском отображать Наименование на русском, если при получении данных из ЕХД отсутствует данные на казахском языке.
3. Устранение ошибок системы:
3.1. Добавление слова «Электронный» в название бланка ЭСФ при распечатке.
3.2. Исправление ошибки отображения ИИН/БИН начинающихся на ноль при формировании отчетов в формате XLS.
3.3. Перевод текста ошибки при вводе некорректного БИНа в поле БИН структурной единицы (филиала).
3.4. Исправление ошибки при отзыве ЭСФ выписанного в адрес Нерезидента.
В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.