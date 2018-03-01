Cкопление автобусов в Алматы: Перевозчик возместит пассажирам затраты

Полиция усилит контроль на выделенных для общественного транспорта полосах.

В акимате Алматы прокомментировали инцидент со скоплением автобусов-гармошек на улице Толе Би, передает InAlmaty.kz. Полиция усилит контроль на выделенных для общественного транспорта полосах.

«В целях недопущения впредь подобных ситуаций городской полицией запланирован ряд профилактических рейдовых мероприятий по упорядочению движения на выделенных для общественного транспорта полосах», - сообщили в акимате.

Тем временем, перевозчик обещал возместить затраты за незавершенную поездку в случае поступления обращений от пассажиров.

Напомним, сегодня на пересечении улиц Толе би и Тлендиева наблюдалось скопление автобусов маршрута №201. Водители, которые забыли или намеренно нарушили правила ПДД и припарковались на выделенных полосах, помешали проезду автобусов. Восстановить движение маршрута удалось спустя час.

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