Экс-сотрудники зоопарка в Шымкенте заявили о массовой гибели животных

Директор зоопарка в свое оправдание объясняет, что смертность в зверинце - вполне нормальное явление.

Шымкентский зоопарк оказался в центре скандала. Бывшие сотрудники вдруг заявили, что в зверинце массово гибнут животные, даже краснокнижные. Неожиданно их поддержали торговцы сладкой ватой и напитками. Предприниматели говорят, что зверей пытаются окружить непонятными бетонными строениями и шумными каруселями. В зоопарке громкие заявления называют провокацией, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Продавцов сладкой ваты и напитков попросили покинуть территорию: им объяснили, что грядет некое строительство и магазинам в зверинце больше не место. Вот только неожиданно на их местах появились добротные бетонные строения. Теперь торговцы ревут громче медведей и всех разоблачают.

Гульжан Абдуллаева, предприниматель:

- У меня был бутик. Мне сказали, что его нужно заменить на современный. Я взяла кредит 500 тысяч тенге и построила другой. Но мне толком работать в нем не дали. Что мне теперь делать?

На месте ларьков из легких конструкций рабочие возводят строения из бетона. Общественные активисты и предприниматели написали заявление в прокуратуру, чтобы выяснить, законно ли строительство на особо охраняемой территории. Заодно попросили надзорный орган проверить установленные аттракционы и карусели. Они считают, что такое соседство с вольерами вредно для животных.

Сейдулла Жубаев, бывший директор зоопарка:

- Поставили технопарк. Это вопиющее нарушение режима зоопарка. Все должно делаться для животных. Карусели – шум, гам, дети рядом. Из-за этих шумов медведи поедают своих детей. Вот перед новым годом медведица родила и тоже съела детей, медведица умерла.

Бывшие сотрудники зоопарка заявляют, что ведут счет погибшим животным. По их данным, только в прошлом году умерли 55 особей, причем часть из них – краснокнижные. К примеру, орикс и беременная зебра. Вспоминают погибшего от удара током каймана и скакунов Тохтара Тулешова. Один сломал ногу, у второго случился заворот кишок.

Директор зоопарка в свое оправдание объясняет, что смертность в зверинце - вполне нормальное явление. Ведь животные, как и люди, не застрахованы от старости, болезней и несчастных случаев.

Нургазы Бухарбаев, директор зоопарка:

- В 2014 году падеж был 68 животных за год и количество животных было меньше 2 тысяч. Сейчас их 2500 особей. Падеж был в2017 году 25 особей. Смертность есть, это нормально.

Теперь прокуратуре области предстоит выяснить, чьи подсчеты погибших животных верны. Кроме того, надзорный орган попросили разобраться в причинах падежа. В прокуратуре заявление приняли, но пока ситуацию никак не прокомментировали.

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