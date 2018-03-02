Депутат Госдумы: гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года

Послание президента России Владимира Путина поставило точку на оружии.

Гонка вооружений завершилась сегодня после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР). Об этом пишет РИА Новости.

"Гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года. Теперь можно всем успокоиться и выстраивать диалог со всеми крупными игроками… Зачем всё это делалось — перевооружалась армия, ставились на боевое дежурство новые виды оружия? Затем, чтобы обеспечить рывок в развитии России изнутри", — сказал парламентарий журналистам.

Он добавил, что на него, как специалиста по авиационному двигателестроению, произвела сильное впечатление презентация крылатой ракеты с малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой, которая может находиться в воздухе практически неограниченное время.

"В 2004 году я окончил Самарский аэрокосмический университет и получил диплом инженера авиационного двигателестроения. Когда я сегодня увидел крылатую ракету с компактным ядерным двигателем, я, честно говоря, чуть не упал со стула… Когда я учился, нам такое не рассказывали даже на лекциях о будущем авиационного двигателестроения", — отметил Дегтярёв.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в четверг стало рекордным, оно продолжалось 1 час и 57 минут.

За это время глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и обороны и вооружений. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.

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