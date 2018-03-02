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Депутат Госдумы: гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года

Послание президента России Владимира Путина поставило точку на оружии.

Фото : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков2 марта 2018, 00:03

Гонка вооружений завершилась сегодня после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР). Об этом пишет РИА Новости.

"Гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года. Теперь можно всем успокоиться и выстраивать диалог со всеми крупными игроками… Зачем всё это делалось — перевооружалась армия, ставились на боевое дежурство новые виды оружия? Затем, чтобы обеспечить рывок в развитии России изнутри", — сказал парламентарий журналистам.

Он добавил, что на него, как специалиста по авиационному двигателестроению, произвела сильное впечатление презентация крылатой ракеты с малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой, которая может находиться в воздухе практически неограниченное время.

"В 2004 году я окончил Самарский аэрокосмический университет и получил диплом инженера авиационного двигателестроения. Когда я сегодня увидел крылатую ракету с компактным ядерным двигателем, я, честно говоря, чуть не упал со стула… Когда я учился, нам такое не рассказывали даже на лекциях о будущем авиационного двигателестроения", — отметил Дегтярёв.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в четверг стало рекордным, оно продолжалось 1 час и 57 минут.

За это время глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и обороны и вооружений. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.


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