В Петербурге трансвеститы избили прохожего шпильками
Мужчина, который попросил зажигалку, оскорбил одного из трансвеститов.
Фото : drive22 марта 2018, 00:44
В конце декабря 2017 года на Думской улице в Санкт-Петербурге двое трансвеститов избили мужчину, который попросил у них прикурить, пишет Лайф.
Известно о произошедшем стало только сейчас. Как сообщают "Невские новости", мужчина, который попросил зажигалку, оскорбил одного из трансвеститов.
На кадрах видно, как артисты выходят из клуба, снимают туфли. В какой-то момент один из трансвеститов бежит за обидчиком. Тем временем второй бьёт своего оппонента туфлями.
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