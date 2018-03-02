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В Петербурге трансвеститы избили прохожего шпильками

Мужчина, который попросил зажигалку, оскорбил одного из трансвеститов.

Фото : drive22 марта 2018, 00:44

В конце декабря 2017 года на Думской улице в Санкт-Петербурге двое трансвеститов избили мужчину, который попросил у них прикурить, пишет Лайф.

Известно о произошедшем стало только сейчас. Как сообщают "Невские новости", мужчина, который попросил зажигалку, оскорбил одного из трансвеститов.

На кадрах видно, как артисты выходят из клуба, снимают туфли. В какой-то момент один из трансвеститов бежит за обидчиком. Тем временем второй бьёт своего оппонента туфлями.


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