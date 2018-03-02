В Петербурге трансвеститы избили прохожего шпильками

Мужчина, который попросил зажигалку, оскорбил одного из трансвеститов.

В конце декабря 2017 года на Думской улице в Санкт-Петербурге двое трансвеститов избили мужчину, который попросил у них прикурить, пишет Лайф.

Известно о произошедшем стало только сейчас. Как сообщают "Невские новости", мужчина, который попросил зажигалку, оскорбил одного из трансвеститов.

На кадрах видно, как артисты выходят из клуба, снимают туфли. В какой-то момент один из трансвеститов бежит за обидчиком. Тем временем второй бьёт своего оппонента туфлями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!