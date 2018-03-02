Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почти все погибшие на трассе в Мангистауской области были узбекистанцами

Личности погибших пока устанавливаются.

Фото : gazeta.uz2 марта 2018, 00:47

В Мангистауской области в результате ДТП погибли семь человек. Как сообщает МЧС Узбекистана, шестеро из них были гражданами Узбекистана.

Напомним, ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в селе Шетпе Мангистауской области. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. Личности погибших устанавливаются, передаёт «Газета.Uz».

МЧС Узбекистана открыло горячую линию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты