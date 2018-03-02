Почти все погибшие на трассе в Мангистауской области были узбекистанцами

Личности погибших пока устанавливаются.

В Мангистауской области в результате ДТП погибли семь человек. Как сообщает МЧС Узбекистана, шестеро из них были гражданами Узбекистана.

Напомним, ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в селе Шетпе Мангистауской области. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. Личности погибших устанавливаются, передаёт «Газета.Uz».

МЧС Узбекистана открыло горячую линию.

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