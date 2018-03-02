Иранский легионер «Кайрата» потанцевал вокруг вратаря и забил ударом спиной к воротам

Гол был забит на чемпионате Казахстана по футзалу.

В 24-м туре чемпионата Казахстана по футзалу «Кайрат» разгромил на выезде «Окжетпес» со счетом 10:3. Один из мячей за команду Какау шикарным ударом провел иранский легионер Хоссейн Тайеби, пишет Eurosport

Кайрат» выиграл второй матч подряд, забив 10 мячей. После этой победы «Кайрат» отправился на Кубок Еременко. Футзальный «Кайрат» – обладатель Кубка УЕФА 2012/13, 2014/15.

Хоссейн Тайеби подписал контракт с алматинским клубом в октябре 2016 года. За сборную Ирана игрок провел 75 матчей, в которых забил 66 голов.