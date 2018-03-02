Приказом Министра финансов РК от 6 февраля 2018 года № 133 утверждены Правила отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 2 марта 2018 года.

Напомним, что в соответствии со статьей 458 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов подлежит отзыву из налоговых органов на основании налогового заявления налогоплательщика об отзыве налоговой отчетности, представленного в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика, в случаях:

1) ошибочного представления Заявления;

2) полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации в соответствии с пунктом 3 статьи 459 Налогового кодекса;

3) внесения изменений и дополнений в Заявление в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 458 Налогового кодекса.

Заявление считается ошибочно представленным в случае, если обязанность по представлению такого Заявления Налоговым кодексом не предусмотрена.

А внесение изменений и дополнений в Заявление осуществляется в случаях:

1) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов;

2) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 459 Налогового кодекса.

Обращаем также внимание, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 456 Налогового кодекса форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, правила его заполнения и представления утверждаются уполномоченным органом. До утверждения новой формы заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов используется форма (ф. 328.00) и Правила заполнения заявления, утвержденные приложениями 30 и 31 к приказу Министра финансов РК от 25 декабря 2014 года № 587.