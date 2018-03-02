Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИ

Ключевые слова во всех западных СМИ — "угроза" и "предупреждение".

Сообщение президента России Владимира Путина о новом вооружении, которого нет ни у кого в мире, вызвало у западных СМИ бурную реакцию, местами напоминающую истерику. Прежде всего, у ведущих американских телеканалов, которые выдавали информацию о речи Владимира Путина как главную новость дня. Ключевые слова во всех западных СМИ — "угроза" и "предупреждение", пишут «Вести».

Реакция Вашингтона на новости из Москвы стала поступать после многозначительной паузы. Долгое время новость никак не комментировали, очевидно, не зная, как на это реагировать. Журналисты лишь эмоционально пересказывали то, что увидели и услышали.

"Срочные новости: В сегодняшнем обращении Владимир Путин продемонстрировал новый российский ядерный арсенал, который включает в себя мощную ракету и подводный дрон, которому, по словам президента России, не смогут противостоять США. Путин показал всему миру, что он не блефует".

Британские таблоиды пестрят заголовками об угрожающей России. Якобы запаниковали в штате Флорида, очертания которого обнаружили на карте в ролике Минобороны России. Кто-то напротив успокаивает — мол из-за близости к Кубе флоридцам ничего не грозит.

"Только что российский президент Владимир Путин рассказал о, как он ее назвал, "непобедимой ракете". Это новая демонстрация силы. Наш корреспондент Терри Моран расскажет о деталях. Доброе утро, Терри. — Ошеломляющее заявление Владимира Путина — это агрессивная и сумасшедшая демонстрация новых ядерных возможностей России. То, как Путин рассказывал о своей новой ракете, было поразительно. Он был почти зол, когда говорил: "Никто не слушал нас. Слушайте нас сейчас. Сдержать Россию не получилось", — рассказал телезрителям корреспондент канала ABC News.

Как раз на сдерживание России прямо нацелена новая ядерная доктрина США. Вашингтон собирается создавать новую боеголовку. Кроме того, наделяет себя правом применять ядерное оружие в ответ на неядерное нападение и даже кибератаку.

При этом Америка вышла из договора о ПРО и начала развивать глобальную систему противоракетной обороны прямо у российских границ. А также нарушила еще действующий российско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, поставив в Румынии пусковые установки для противоракет — в которые легко можно загрузить обычные ракеты, запрещенные договором РСМД.

"Три вещи, о которых вы должны знать сегодня. И первая — Владимир Путин заявил, что Россия испытала ядерное оружие нового поколения. Он сказал, что беспилотные подводные аппараты с ядерной боеголовкой и новые крылатые ракеты могут прорваться через любую систему противоракетной обороны! Путин также сказал, что Москва немедля ответит на любую ядерную атаку на Россию и ее союзников", — проинформировал канал СBS.

В отношениях России и США — тяжелейший кризис доверия. И понятно почему. Вопреки обещаниям НАТО расширили на восток и вплотную придвинули военную инфраструктуру к российским границам. Кроме того, нарушая договоренности, США, сохранили часть своего арсенала химической оружия. Не выполнили обязательства и не утилизировали оружейный плутоний. Верифицировать, как США исполнили важнейший договор СНВ 3, сейчас и вовсе невозможно — Вашингтон отказывается вести диалог с Россией по стратегической стабильности.

"Многие западные военные эксперты рассказали, что новое оружие Путина действительно может обойти западные противоракетные системы. Бывший глава комитета по международным делам Сената сказал, что это доказывает, что Россия абсолютно не слаба, он предсказывает, что западные СМИ начнут истерику по этому поводу, но при этом полагает, что это открывает диалог с западом по поводу стратегической безопасности", — сообщил канал Fox News.

Насколько теперь Америка будет готова к этому диалогу — покажут не столько слова, сколько дела американского руководства.

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