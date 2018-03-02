Формы заявления о применении налоговых вычетов по ИПН и справки о расчетах вводятся с 1 января 2020 года

Приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 102 для применения с 1 января 2020 года утверждены формы:

1) заявления физического лица о применении налоговых вычетов;

2) справки о расчетах с физическим лицом.

Наряду с этим признаются утратившими силу:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 августа 2016 года № 439 «Об утверждении форм справки о расчетах с физическим лицом и заявления работника о применении налоговых вычетов»;

2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 73 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 августа 2016 года № 439 «Об утверждении форм справки о расчетах с физическим лицом и заявления работника о применении налоговых вычетов».

Напомним, что в соответствии со статьями 342 и 343 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года физическое лицо имеет право на применение следующих видов налоговых вычетов:

1) налоговый вычет в виде обязательных пенсионных взносов - в размере, установленном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;

2) налоговый вычет по пенсионным выплатам и договорам накопительного страхования;

3) стандартные налоговые вычеты;

4) прочие налоговые вычеты, которые включают в себя:

налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам;

налоговый вычет на медицину;

налоговый вычет по вознаграждениям.

Налоговые вычеты, за исключением налогового вычета в виде ОПВ, применяются при исчислении ИПН на основании заявления физического лица о применении налоговых вычетов и копий документов, подтверждающих право на применение налоговых вычетов. Оригиналы же таких документов хранятся у физического лица в течение срока исковой давности.

Следует отметить, что налоговые агенты для применения налоговых вычетов у источника выплаты могут использовать утвержденные формы заявления и справки о расчетах в качестве образца таких документов.