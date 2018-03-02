1 марта т. г. в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с участием Руководителя Управления налогового аудита Муратбека Мусина и главного эксперта Управления Руслана Жаркинбаева прошел брифинг на тему «Законодательные изменения в 2018 году: Налоговые проверки», сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

В новом Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2018 года, для улучшения его редакции, виды налоговых проверок (комплексная, тематическая, встречная и хронометражное обследование) изменены на формы. Виды налоговых проверок определены как выборочная налоговая проверка и внеплановая налоговая проверка, что приведено в соответствие с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

В целях прозрачности процедур проведения налоговых проверок в новом Налоговом кодексе введены новые статьи 155 и 156, устанавливающие при проведении налоговых проверок права и обязанности должностного лица органа государственных доходов и налогоплательщика (налогового агента).

В рамках нового Налогового кодекса предусмотрены меры направленные на снижение налоговых проверок, в частности, пересмотрены основания внеплановых налоговых проверок (с 32 до 12 или на 62 %).

Новым Налоговым кодексом с учетом предложений бизнес-сообщества установлено, что:

- назначение тематических налоговых проверок или хронометражных обследований на основании решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, а также назначение встречных проверок устанавливается подзаконным нормативным правовым актом;

- улучшены условия для осуществления аудита по налогам аудиторскими организациями при ликвидации юридических лиц или прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей. (Так, порог по СГД ликвидируемого налогоплательщика для проведения аудита по налогам увеличен до 150 000 МРП, отменена административная ответственность в отношений аудиторских организации в виде лишения лицензии за недостоверное составление аудиторского заключения по налогам);

- деятельность физических лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы) будет прекращаться без проведения налоговой проверки (на основе камерального контроля).

Данные нововведения направлены на сокращения количества налоговых проверок и снижения налоговых споров по проведению налоговых проверок.