ЕЭК рассматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин
Вопросы таможенного администрирования, антимонопольного и технического регулирования были обсуждены на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 февраля, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Рассмотрен механизм зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин. Приняты решения о классификации виброплит и рассольных сыров, утверждена программа разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».
Одобрен и направлен на внутригосударственное согласование (ВГС) в страны Союза проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, который предусматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин.
В документе определены сроки проведения такого зачета, уточнены положения по обмену информацией по зачету между уполномоченными таможенными органами государств-членов.
Реализация протокола будет способствовать минимизации затрат участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и иных платежей, а также упрощению администрирования системы таможенных и иных платежей.
Процедура ВГС завершится 1 июня 2018 года.
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