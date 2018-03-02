ЕЭК рассматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин

Вопросы таможенного администрирования, антимонопольного и технического регулирования были обсуждены на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 февраля, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Рассмотрен механизм зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин. Приняты решения о классификации виброплит и рассольных сыров, утверждена программа разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Одобрен и направлен на внутригосударственное согласование (ВГС) в страны Союза проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, который предусматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин.

В документе определены сроки проведения такого зачета, уточнены положения по обмену информацией по зачету между уполномоченными таможенными органами государств-членов.

Реализация протокола будет способствовать минимизации затрат участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и иных платежей, а также упрощению администрирования системы таможенных и иных платежей.

Процедура ВГС завершится 1 июня 2018 года.