На Байконуре третьи сутки откачивают воду с улиц и дорог

Причиной такой ситуации специалисты называют глубокое промерзание грунта и отсутствие в городе ливневой системы.

В городе Байконуре обстановка с подтоплением дворов и улиц остается по-прежнему серьезной, передает МИА «Казинформ».

Если центральные улицы космического городка почти осушены, то в 7 микрорайоне города, который находится в низине, уровень воды уменьшен незначительно, хотя работы ведутся круглосуточно, сообщили в городской администрации.

Причиной такой ситуации специалисты называют глубокое промерзание грунта и отсутствие в городе ливневой системы, в наличии которой городские коммунальные службы не нуждались многие десятилетия из-за малого количества осадков.

Сотрудники предприятий жилищного хозяйства и горводоканала продолжают откачку воды во дворах и на участках дорого города, в работах задействовано два автомобиля с насосами и три мотопомпы.

Между тем, в городской администрации состоялась тренировка представителей специального управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура и членов межведомственной оперативной группы (МОГ) по контролю за паводковой обстановкой на реке Сырдарья. Как сообщили члены МОГ, силы и средства спецуправления готовы к противопаводковым мероприятиям.

Для контроля состояния паводковой обстановки на реке Сырдарья налажено взаимодействие с департаментом по ЧС Кызылординской области МВД РК.





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