В Костанае задержали группировку авто воров

На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которые обвинялись в краже имущества в особо крупном размере.

Суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которые промышляли угонами дорогих автомобилей, сообщает Sputnik Казахстан.

Процесс проходил в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, которые обвинялись в краже имущества в особо крупном размере.

Как стало известно в суде, в январе 2015 года один из подсудимых вместе с неким К. решили заняться угоном дорогих машин. Подсудимый раздобыл пистолет марки "ТТ", огнестрельный травматический пистолет, а также изготовил поддельное полицейское удостоверение. Мужчины угнали чужую автомашину Toyota Prado, воспользовавшись отсутствием хозяина.

Затем первый подсудимый вместе со вторым подсудимым, неким Э. и неустановленным следствием лицом прибыли на парковку в Рудном. Их жертвой стал М. – хозяин Toyota Land Cruiser 200, который в тот момент был на месте вместе с женой. Подсудимый представился столичным сотрудником полиции и потребовал проехать вместе с ним в Костанай. Он рассказал, что машина находится в кредите и ее якобы нужно проверить.

Далее двое подсудимых и Э. стали скручивать руки хозяину авто и, угрожая пистолетом, приказали хозяину и его супруге следовать до указанного места на разных машинах, запретив пользоваться телефонами и привлекать внимание окружающих.

Первый подсудимый сел за руль, ездил по разным местам, а затем просто высадил хозяина и уехал. Материальный ущерб, который причинили владельцу авто, составил почти семь миллионов тенге.

Суд приговорил первого подсудимого к 11 годам лишения свободы, второго подсудимого — к 8,5 годам лишения свободы. Свой срок мужчины будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

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