Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с метеорологическим спутником

Миссия осуществляется для Национального управления по проблемам океана и атмосферы США (NOAA) и NASA.

Фото : United Launch Alliance2 марта 2018, 06:26

Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с новым американским метеорологическим спутником GOES-S, NASA ведет трансляцию запуска, пишет РИА Новости.

Старт принадлежащей компании United Launch Alliance ракеты-носителя был дан с космодрома на мысе Канаверал в расчетные 04.02 по времени Астаны в пятницу. Миссия осуществляется для Национального управления по проблемам океана и атмосферы США (NOAA) и NASA.

Первая ступень ракеты-носителя Atlas V оснащена российским ракетным двигателем РД-180, ее отделение произошло в штатном режиме через три минуты после старта ракеты.

Новейший спутник GOES-S, созданный компанией Lockheed Martin, войдет в созвездие спутников, предназначенных для слежения за атмосферными явлениями в Западном полушарии Земли. Как и его близнец, спутник GOES-R, запущенный в 2016 году, он должен значительно улучшить возможности по раннему обнаружению, прогнозированию и мониторингу погоды, повысить эффективность реагирования на стихийные бедствия.

Первый спутник серии GOES был запущен в 1975 году, и с тех пор они являются основным источником метеорологических наблюдений США.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты