В Атырау китайские рабочие вступили в конфликт с охранниками завода

Причиной потасовки послужил отказ охраны выпустить работников с территории завода раньше срока, установленного правилами внутреннего распорядка.

Днем 27 февраля на контрольно-пропускном пункте Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) произошла потасовка между работниками китайских субподрядных организацией и охраной завода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Причиной потасовки послужил отказ охраны выпустить работников с территории завода раньше срока, установленного правилами внутреннего распорядка. В ответ на это работник китайской компании стал снимать действия охраны на мобильный телефон. В свою очередь охрана попыталась запретить съемку на территории объекта, что послужило началом потасовки, в которой приняли участие другие работники подрядной организации. Конфликт удалось локализовать силами внутренней безопасности завода в течение 7 минут.

- Таким образом, локальный конфликт был разрешен. Предприятие, осуществляющее охрану завода, принесло извинения китайской компании, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Кроме того, отмечается, что китайской подрядной организацией и АНПЗ разработан план мероприятий по организации раздельного прохода для работников подрядной компании

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