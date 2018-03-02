В ЗКО патрульная машина столкнулась с иномаркой

По данным очевидцев, водитель Audi был в тяжело ранен.

На автодороге Уральск-Аксай в Бурлинском районе вчера, 1 марта произошло ДТП с участием патрульной машины, есть пострадавший, передает zakon.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Как стало известно, на автодороге столкнулись полицейские на служебном автомобиле и автомашина марки Audi.

По данным очевидцев, водитель Audi был в тяжело ранен.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, 27 февраля на автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и «ВАЗ-2114», за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. В пассажирском автобусе находилось 50 граждан Узбекистана.1 марта полицейский, который был за рулем, легкового автомобиля, скончался в больнице. В ДВД ЗКО до сих пор не прокомментировали данное происшествие и не рассказали, кто виновен в ДТП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!