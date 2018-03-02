Левит назвал победителя первого боя Головкин — Альварес

Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Казахстанский боксер Василий Левит прокомментировал противостояние Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— В боксе, тем более, в таком бою, делать какие-то прогнозы я точно не буду. Первый бой был отличным. Мне он понравился. Мое скромное мнение: я бы отдал победу нашему боксеру, — сказал Левит.

Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш пройдет там же 5 мая.