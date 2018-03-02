СБ ООН обсудит выполнение резолюции по прекращению огня в Сирии

После доклада представителя УКГВ ООН состоятся закрытые консультации СБ.

Совет Безопасности ООН 12 марта обсудит выполнение резолюции 2401 по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова постпреда Нидерландов при ООН Карела ван Остерома.

"12 марта состоится брифинг Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) по выполнению резолюции 2401", — сказал Ван Остером журналистам. Нидерланды в марте приняли председательство в СБ ООН.

По его словам, идея проведения подобного заседания была согласована с членами Совета Безопасности ООН в четверг при обсуждении программы работы на текущий месяц.

После доклада представителя УКГВ ООН состоятся закрытые консультации СБ.

Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Согласно документу, генеральный секретарь ООН должен проинформировать Совет об осуществлении резолюции и ее соблюдении не позднее чем через 15 дней с даты ее принятия.

В нынешнем месяце Совет Безопасности ООН также проведет регулярные заседания по Сирии. 15 марта с отчетом по политическому досье выступит спецпосланник генсека Стаффан Де Мистура. 27 марта СБ обсудит гуманитарную ситуацию в стране.

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