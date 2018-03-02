Совместное заседание палат состоится 5 марта 2018 года в 12 часов в городе Астане.

Спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 5 марта 2018 года в 12 часов в городе Астане», - говорится в сообщении.

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