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Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента

Совместное заседание палат состоится 5 марта 2018 года в 12 часов в городе Астане.

Фото : Казинформ2 марта 2018, 08:39

Спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 5 марта 2018 года в 12 часов в городе Астане», - говорится в сообщении.


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