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Отменены занятия для учеников 1-9 классов в Уральске

Утром температура воздуха составила 27 градусов мороза.

Фото : 24kz2 марта 2018, 09:04

В связи с понижением температуры в школах Уральска отменены занятия для учащихся 1-9 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, на 7.00 температура воздуха составила 27 градусов мороза, скорость ветра - 3 метра в секунду. В связи с этим было распространено сообщение об отмене занятий.

Напомним, в последние несколько дней в Западном Казахстане похолодало.


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