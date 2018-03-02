Отменены занятия для учеников 1-9 классов в Уральске

Утром температура воздуха составила 27 градусов мороза.

В связи с понижением температуры в школах Уральска отменены занятия для учащихся 1-9 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, на 7.00 температура воздуха составила 27 градусов мороза, скорость ветра - 3 метра в секунду. В связи с этим было распространено сообщение об отмене занятий.

Напомним, в последние несколько дней в Западном Казахстане похолодало.

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