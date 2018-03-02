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Алматы накрыл весенний снегопад

В течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов.

Фото : соцсети2 марта 2018, 09:13

Алматы накрыл весенний снегопад, хотя по прогнозу синоптиков в городе ожидался дождь, передает Zakon.kz.

Накануне в прогнозе РГП "Казгидромет" отмечалось, что в течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов, которые ожидаются в середине второй, в начале и конце третьей декады. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1...2°С.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Карагандинской и на юге Актюбинской области, больше нормы – В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Фото: facebook/Ирина Лукичева

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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