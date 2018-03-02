Где в Москве чаще всего покупают недвижимость знаменитости 

Селебрити заселили самые престижные районы столицы.

О том, что звезды прочно обосновались в шикарных загородных домах вдоль Рублево-Успенского шоссе, знают все. Там чистый воздух, сосны, возможность отдыхать от посторонних глаз на огромных участках и соседи как на подбор — только богатые и знаменитые. Но у большинства артистов есть квартиры и в Москве, так как столичные пробки не всегда позволяют быстро добраться до загородных особняков. Селебрити заселили самые престижные районы столицы. Появились даже настоящие звездные резервации звезд, сообщает Teleprogramma.pro.

В знаменитой высотке (176 метров) по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15 (см. на карте цифру 2), в советские времена жила элита — Галина Уланова, Александр Твардовский, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский, Фаина Раневская, Людмила Зыкина. Этот дом снимали в фильмах «Москва слезам не верит», «Каникулы Кроша», «Брат-2», «Бригада», «Стиляги» и многих других. Сейчас квартиры в высотке есть у Вилли Токарева, Дмитрия Нагиева, Андрея Кайкова, Валерия Николаева, Александра Ширвиндта. Житель элитной многоэтажки Ефим Шифрин делится впечатлениями о соседях: «За время, которое я живу здесь, дом изрядно опустел. Не стало Аксенова, ушли Вознесенский и Лучко, Зыкина и Ладынина. Кажется, когда уходит одна душа, поселяется другая, более приземленная… Один из жильцов решил соединить свои разноэтажные квартиры персональным лифтом, нарушив все возможные правила и законы. Эта история взбаламутила весь дом: активные старушки еще не растеряли свой революционный запал, и в итоге эксцентричному богачу пришлось расстаться с мечтой о собственном лифте…»

Большинство звезд покупают квартиры в новых элитных комплексах: они построены по индивидуальным проектам, имеют охраняемую территорию, мрамор и гранит в оформлении подъездов, современные системы очистки воды, крутые детские и спортивные площадки, фонтаны и другие признаки красивой жизни. Так, в ЖК «Триумф-Палас» (см. на карте цифру 4) с одного из пунктов охраны можно выйти прямо в Чапаевский парк, да и во дворе гулять приятно — фонтаны, ажурные фонари, лепнина, как в отеле класса люкс. Высота дома — 264 метра, количество этажей — 57. На самом верхнем прямо у шпиля башни расположены апартаменты Алсу, также в доме есть квартиры у Ильи Авербуха, Марины Зудиной, певицы МакSим, Димы Билана, Максима Фадеева и других артистов.

В «Клубном доме на Смоленском бульваре» (см. на карте цифру 1) можно встретить Ивана Урганта, Ксению Собчак, Никиту Михалкова. У Собчак одна лишь гардеробная занимает около 50 квадратных метров, также есть огромная библиотека, а в ванной комнате имеется специальный холодильник для крема.

В ЖК «Золотые ключи» и «Золотые ключи-2» (см. на карте цифру 5) квартиры есть у Гарика Мартиросяна, Владимира Преснякова, Елены Воробей, Тимати. Дома комплекса стоят в пойме реки Раменки, во дворе есть пруд, цветники, альпийские горки, теннисные корты, спа и фитнес-центры.

Неподалеку от студии «Мосфильм» на улице Мосфильмовская (см. на карте цифру 3) обзавелись недвижимостью Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Александр Градский, Михаил Кокшенов, Екатерина Архарова, Ксения Бородина. Звезды выбирают ЖК «Воробьевы горы» по понятным причинам: на кровле дома — парк, детские площадки, внутри — аквапарк и бассейн. Вид из окон — на реку Сетунь и парк.

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