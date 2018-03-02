Осадки выпадут на большей части Казахстана 2 марта

Погода без осадков ожидается на западе и северо-западе республики.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге и на востоке сильные осадки, лишь на крайнем западе и северо-западе республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, на дорогах гололедица, ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью. В Жамбылской, Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматы днем 2°, мокрый снег. В Астане -20°, преимущественно ясно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30

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