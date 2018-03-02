После 30-летнего запрета в Саудовской Аравии откроются кинотеатры 

Чтобы посмотреть кино, жители королевства ездили в соседний Бахрейн.

После тридцатилетнего запрета на кино в города Саудовской Аравии возвращаются кинотеатры, сообщают Vesti.ru.

Министерство культуры и информации начало выдачу лицензий. Ожидается, что в 2030 году в королевстве появятся свыше 300 сетей кинотеатров, которые будут демонстрировать фильмы на 2000 экранах.

Кино на широком экране было в стране под запретом с начала восьмидесятых годов. Чтобы посмотреть кино, жители королевства ездили в соседний Бахрейн, передает РИА Новости.

Все кинофильмы, которые будут показываться в возрожденных кинотеатрах, будут проходить цензуру. Это нужно для сохранения моральных ценностей страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!