Назарбаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

1 марта президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2018 года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом глава государства постановил уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2018 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

Кроме того, указ постановляет призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2018 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Местным исполнительным органам президент поручил организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2018 года через соответствующие местные органы военного управления.

Глава государства предписал Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.