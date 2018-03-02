Казахстан и Узбекистан вместе спасают Арал

Рабочая группа будет целенаправленно работать в области изучения новых методик водосбережении и эффективного использования воды.

По вопросу спасения Арала будет создана совместная рабочая группа специалистов Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил посол Казахстана в РУ Ерик Утембаев в ходе визита в Каракалпакстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы достигли договоренности по совместным действиям по спасению Арала. В Каракалпакстане накоплен определенный опыт в борьбе с опустыниванием, также имеется хороший опыт работы, связанный с насаждениями различных растений, особенно, в посадке саксаула. Таким образом, совместная работа специалистов Казахстана и Узбекистана позволит найти наиболее эффективные методы. В этом контексте инициатива Президента РК по дальнейшему усилению роли Международного фонда спасения Арала, является очень важной, особенно, в год председательства Казахстана в СБ ООН. В настоящее время поставлена большая задача, где РК совместно со странами Центральной Азии будет усиливать свою координацию по спасению Арала», - отметил Е.Утембаев.

Дипломат также сообщил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа из специалистов Казахстана и Узбекистана, которая будет целенаправленно работать в области изучения новых методик водосбережении и эффективного использования воды.

«Мы посетили ряд объектов, где увидели работу специалистов Каракалпакстана, которые имеют хороший опыт в выведении определенных типов сортов растений, противостоящие опустыниванию Арала. В этом отношении хотелось бы отметить, что мы уже вышли на совместную дорожную карту, которая позволит найти наиболее эффективные шаги, с учетом имеющихся наработок Казахстана в этой области», - добавил Е.Утембаев.

По словам посла РК узбекистанская сторона особенное внимание уделяет проблематики Арала. В частности, Президентом РУ на Генеральной Ассамблей ООН было отмечено, что преодоление последствий высыхания моря требует активной консолидации международных усилий, в том числе и в рамках ПРООН.

Мирас Куандыков

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