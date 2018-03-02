В СЭЗ «Павлодар» планируют увеличить производство каустической соды и начать выпуск глифосата

На АО «Каустик» планируется запустить строительство второй очереди мощностью 40 тысяч тонн продукции, что позволит на 100% обеспечить рынок Казахстана каустической содой.

Перспективы развития специальной экономической зоны «Павлодар» обсудили во время рабочего визита заместителя председателя фонда «Самрук-Казына» Алика Айдарбаева, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Делегация во главе с зампредом фонда национального благосостояния и акимом Павлодарской области посетила Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также производство поверхностей нагрева и котлов ТОО «Энергоспецстрой» и предприятие ТОО «Greenhouse KZ» по выращиванию роз.

В Павлодаре Алик Айдарбаев побывал на ТОО «Нефтехим LTD», а также в специальной экономической зоне. Здесь стало известно, что на АО «Каустик» планируется запустить строительство второй очереди мощностью 40 тысяч тонн продукции, что позволит на 100% обеспечить рынок Казахстана каустической содой.

Тем временем, на ТОО «АгроХимПрогресс» хотят начать выпуск глифосата.

Как оказалось, аналогичные проекты намерены реализовать в Жамбылской области, однако их стоимость в разы выше тех, что предлагают павлодарские предприниматели.

К примеру, строительство нового химического завода обойдется в 150-200 миллионов долларов, когда как запуск второй очереди АО «Каустик» будет стоить 30 миллионов долларов.

Если говорить о глифосате, то возведение предприятия по выпуску этого гербицида в южном регионе страны с нуля оценили в 150 миллионов долларов, когда как на базе ТОО «АгроХимПрогресс» с учетом имеющейся инфраструктуры могут наладить это производство за 20 миллионов долларов.

На совещании в областном акимате глава региона Булат Бакауов рассказал, что в специальной экономической зоне будут развивать не только химию и нефтехимию, но и алюминиевый кластер.

- К 2025 году в СЭЗ планируется запустить около 20 предприятий с объемом инвестиций около 150 миллиардов тенге и объемом потребления первичного алюминия в 150 тысяч тонн, - заявил аким Павлодарской области. – В этом году польская компания «Группа Кети» начнет проектные работы по строительству завода по производству алюминиевых профилей.

Объем инвестиций составит 28 миллиардов тенге, а переработка первичного алюминия - 60 тысяч тонн.

Помимо прочего глава региона сообщил, что на сегодняшний день специальная экономическая зона «Павлодар» является одной из самых успешных по всему Казахстану, на 1 бюджетный тенге привлекая 14 тенге инвестиций.

При этом в СЭЗ проложено всего 17% инженерных коммуникаций, а потому Булат Бакауов попросил у представителей ФНБ «Самрук-Казына» содействия в финансировании строительства инфраструктуры.

Адиль Аскеров

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!