Астану ждет новая музыкально-сценическая редакция оперы «Биржан-Сара»

Шедевр национального искусства заиграет новыми красками.

Жемчужину казахской оперы «Биржан-Сара» М. Тулебаева на либретто Кажыма Джумалиева представят вниманию слушателей 20 и 21 апреля на сцене Большого зала «Астана Опера».

Шедевр национального искусства заиграет новыми красками и удивит искушённую публику режиссерскими находками и невероятными спецэффектами. Новая музыкально-сценическая редакция будет показана в рамках празднования двадцатилетия Астаны под эгидой Министерства культуры и спорта РК.

Режиссер-постановщик – доктор PhD, Заслуженный деятель Казахстана А. Маемиров и режиссер-консультант – главный режиссер Большого театра Беларуси М. Панджавидзе. Ассистенты режиссера-постановщика – Е. Нурсултан, Е. Тойкенов. Художники-постановщики и сценографы – С. Тасмагамбетова и П. Драгунов. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана А. Мухитдинов. Музыкальный редактор – Т. Жармухамет. Художник по свету – Я. Пантани. Дизайнер по проекциям – С. Металли. Симфонический оркестр, солисты, хор и балет театра «Астана Опера». Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

- Это будет действительно грандиозная постановка. В театре идет непрерывный процесс подготовки. Артисты выучили парии, и теперь для них наступил ответственный момент прослушивания, ну а мы работаем над декорациями и костюмами. Эскизы передали в производственные цеха театра для того, чтобы специалисты вдохнули в них жизнь и воплотили в реальность. К примеру, сложные массивные элементы декораций изготавливаются из стеклопластика, алюминия и других прочных материалов. Также кипит работа и в пошивочном цехе: уже начались примерки костюмов. Мы отразили художественное видение эпохи в создании сценографии, хотя историческая канва, безусловно, была сохранена. Уникальность спектакля заключается в зрелищности, масштабных декорациях и ультрасовременных спецэффектах, - пояснили художники-постановщики и сценографы С. Тасмагамбетова и П. Драгунов.

Из огромного числа красивейших костюмов художники не смогли выделить самый яркий, ведь каждый для них, как ребенок. Однако свадебный наряд Сары все же больше других привлекает всеобщее внимание. И это оправдано, так как сцена свадьбы должна отличаться красотой и богатством.

В опере о любви знаменитого певца и композитора Биржана и талантливой поэтессы Сары красной нитью проходят мотивы борьбы за свободу творческой личности, за право человека на счастье. В сердцах Биржана и Сары зародилось большое чувство, непреодолимым препятствием которому стали старые устои. Биржан погибает, но остаются вечно живыми его вдохновенные песни, проникнутые горячей любовью к народу и мечтами о его светлом будущем. В оперном шедевре М. Тулебаева утверждается идея бессмертия художника, его вечной борьбы со злом и несправедливостью, воспевается высокое предназначение искусства.

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