Новые кадровые назначения произошли в Атырауской области

Новым руководителем управления земельных отношений Атырауской области назначен Алибек Ермеккали, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В ходе собрания актива области глава региона Нурлан Ногаев представил собравшимся нового руководителя управления земельных отношений. Алибек Ермеккали в 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист». В разные годы работал в департаменте юстиции специалистом, ведущим специалистом и главным специалистом нотариального и юридического отделов, на разных должностях в департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С января 2017 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

Также в ходе актива был представлен новый руководитель КГУ «Коғамдық келісім» - Жанат Доскалиева.

Жаннат Доскалиева трудовую деятельность начала в 2006 году учителем в средней школе. С 2006 по 2012 годы занимала разные должности в отделе внутренней политики акимата города Атырау - от ведущего специалиста до заведующего сектором отдела. В 2016 году была назначена на должность руководителя отдела внутренней политики акимата Атырау. В том же году была назначена заместителем директора Атырауского областного гуманитарного колледжа им. К.Дутбаевой.

Глава региона отметил большой трудовой опыт новых руководителей и пожелал им успешной и плодотворной работы.