Казахстанцы покупают в обменниках больше валюты, чем сдают

За 2017 год обменные пункты продали 10,6 млрд долларов, 1,1 млрд евро и 157,9 млрд рублей.

Продажа наличной иностранной валюты обменными пунктами Казахстана в 2017 году возобновила рост, после сокращения объемов в 2016 году. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Так за 2017 год обменные пункты продали 10,6 млрд долларов (+19,9%), 1,1 млрд евро (+29,1%) и 157,9 млрд рублей (+18,9%).

Объем покупок иностранной валюты обменными пунктами за январь-декабрь 2017 года также вырос по сравнению с прошлым годом по евро и российским рублям - на 3,6%, до 471 млн евро и на 8,7%, до 48,6 млрд рублей. Объем покупок обменниками долларов США продолжил снижаться, и составил за 2017 год 5,9 млрд долларов (-21,2%).

Примечательно, что нетто-продажа (продажа валюты минус покупка) обменными пунктами за 2017 год составила 4,7 млрд долларов, что почти в 3,5 раза больше, чем за 2016 год, когда объем нетто-продажи составил самый низкий показатель за последние 10 лет - 1,4 млрд долларов (-82,3% за год).

Нетто-продажи по евро и российским рублям в 2016 году просели не так сильно по сравнению с долларами - на 39% и 50,1% соответственно, по сравнению с 2015 годом. За 2017 год объем нетто-продаж евро составил 598,2 млн евро, рост за год на 60,1%, российские рубли увеличились на 24,1%, до 109,3 млрд RUB.

Тенденция роста нетто-продаж продолжилась и в текущем году. Так, в январе 2018 года нетто-продажи рубля составили 44,4 млрд в тенговом эквиваленте, евро - 11,9 млрд, и долларов - 107,9 млрд.

За 2017 год положительные нетто-продажи долларов были во всех регионах РК, годом ранее в 3 регионах РК жители сдали в обменники больше, чем купили.

Самыми «запасливыми» среди регионов РК оказались жители города Алматы. Нетто-продажи долларов обменными пунктами южной столицы составили 1,9 млрд долларов, в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Следом идет ЮКО - 727,3 млн долларов, рост на 65,8% и Карагандинская область - 330,5 млн долларов, рост за год в 2,4 раза.

У евро за январь-декабрь 2017 года во всех регионах РК также положительные нетто-продажи. За 2016 год отрицательные нетто-продажи обменных пунктов были в 2 из 16 регионов РК.

Лидирует Алматы, где нетто-продажи составили 271 млн евро, рост за год - на 37,6%. Следом идет Астана - 123,5 млн евро, рост за год на 70,3% и ЮКО - 38,2 млн евро, рост за год на 68,1%.

Положительные нетто-продажи российских рублей обменными пунктами были в 15 из 16 регионов РК - второй год подряд. Больше рублей сдает в обменники, чем покупает население Кызылординской области.

Самые высокие положительные нетто-продажи обменных пунктов российских рублей в приграничных ВКО и ЗКО - 12,6 млрд рублей (+25%) и 12,1 млрд RUB (+20,1%) соответственно. Замыкает тройку лидеров город Алматы - 12 млрд рублей, рост за год на 9%.

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