Судебная практика по признанию сделок недействительными и применении их последствий
Вебинар состоится 13 марта в 11:00 часов.
Дамы и господа! Приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Судебная практика по делам о признании сделок недействительными и применении их последствий».
Как вы помните, в 2017 году внесены кардинальные изменения в Гражданский кодекс РК, а также принято Нормативное Постановление Верховного Суда по вопросам недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности.
Настала пора проанализировать, как поменялась судебная практика признания сделок недействительными.
Присоединяйтесь! Вебинар состоится 13 марта в 11:00 часов по времени Астаны.
Ведущий – Изтаев Ергали, к.ю.н., партнер юридической компании Bartenev Partners.
Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь.
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