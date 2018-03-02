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Судебная практика по признанию сделок недействительными и применении их последствий

Вебинар состоится 13 марта в 11:00 часов.

Фото : Study-baltic.ru2 марта 2018, 10:20

Дамы и господа! Приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Судебная практика по делам о признании сделок недействительными и применении их последствий».

Как вы помните, в 2017 году внесены кардинальные изменения в Гражданский кодекс РК, а также принято Нормативное Постановление Верховного Суда по вопросам недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности.

Настала пора проанализировать, как поменялась судебная практика признания сделок недействительными.

Присоединяйтесь! Вебинар состоится 13 марта в 11:00 часов по времени Астаны.

Ведущий – Изтаев Ергали, к.ю.н., партнер юридической компании Bartenev Partners.

Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь.

У вас есть вопросы по теме? Задавайте! Ответы услышите в прямом эфире.

Ждем вас!


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