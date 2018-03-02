Красотки-военнослужащие Израиля
Предлагаем посмотреть, как выглядят военнослужащие на службе и на гражданке.
Фото : 2 марта 2018, 10:24
Про женщин в армии Израиля известно, наверное, каждому человеку. В этой стране воинская служба — это прежде всего возможность отдать долг Родине.
Фото: Bigpicture.ru
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