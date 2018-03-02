Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Красотки-военнослужащие Израиля

Предлагаем посмотреть, как выглядят военнослужащие на службе и на гражданке.

Фото : 2 марта 2018, 10:24

Про женщин в армии Израиля известно, наверное, каждому человеку. В этой стране воинская служба — это прежде всего возможность отдать долг Родине.

Фото: Bigpicture.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты