Красотки-военнослужащие Израиля

Предлагаем посмотреть, как выглядят военнослужащие на службе и на гражданке.

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Про женщин в армии Израиля известно, наверное, каждому человеку. В этой стране воинская служба — это прежде всего возможность отдать долг Родине. Фото: Bigpicture.ru

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