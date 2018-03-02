Круглый стол на тему: О некоторых вопросах занятия административной государственной должности и о требованиях закона «О государственной службе Республики Казахстан»

28 февраля 2018 года, согласно утвержденного Плана по проведению семинаров и круглых столов Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане на I полугодие 2018 года, в здании «Эталонный центр», Департаментом был организован круглый стол. В работе круглого стола представителями Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане разъяснены требовании Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции».

В целях повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам, сотрудники ДКТРМ по городу Астане ознакомились с Правилами служебной этики государственных служащих.

Целью проведенного семинара является повышение уровня знаний специалистов, требований нового законодательства, применения их на практике.

В рамках семинара были разъяснены правовые положения государственных служащих, правила поступления на государственную службу, основные отличия нового законодательства, разъяснены цели внесенных изменений, поднимались вопросы по новой системе приема поступающих на государственную службу в первый раз, а также процедуры перевода государственных служащих на другую должность внутри государственного органа.

По итогам круглого стола состоялся открытый диалог и продуктивный обмен мнениями. На все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы.

Амантайқызы А.