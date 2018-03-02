Экспертная поверка

1 марта 2018 года в Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане провели семинар-совещание на тему «Экспертная поверка средств измерений».

Целью мероприятия является разъяснение некоторых норм законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения единства измерений, а именно как быть в случае возникновения сомнений в результатах измерений.

В ходе семинара отмечено, что в настоящее время средства измерений стали неотъемлемой частью сферы человеческой деятельности и используются практически везде, будь то здравоохранение, научные исследования, производство продукции, обеспечение безопасности движения транспорта или даже регистрация спортивных рекордов. Но всем ли результатам измерений можно доверять, как убедиться, что топливораздаточная колонка заправила вам то количество топлива, за которое вы заплатили или что диагноз, поставленный вам на результатах медицинских средств измерений достоверен? Все эти вопросы регулируются Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», согласно которому, эти средства измерений проходит обязательную периодическую поверку.

Поверка средств измерений это процедура подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, но как быть, если появились сомнения в результатах измерений поверенного средства измерений?

Согласно национальному стандарту СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения», при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к эксплуатации проводят экспертную поверку.

Экспертную поверку средств измерений проводят по письменному требованию или же заявлению государственных органов и по письменному заявлению юридических и физических лиц. В заявлении должны быть указаны цель экспертной поверки и причина, вызвавшая ее необходимость. При осуществлении экспертной поверки средств измерений могут присутствовать заявители, а также представители заинтересованной стороны.

По результатам экспертной поверки составляют заключение в трех экземплярах, которое утверждает руководитель аккредитованной поверочной лаборатории, один экземпляр заключения должен храниться в поверочной лаборатории, проводившему экспертную поверку, второй экземпляр - направляется заявителю, а третий экземпляр передается - лицу, чье средство измерений подлежало экспертной поверке.

При экспертной поверке, проводимой по требованию или же заявлению государственных органов, заключение оформляется в соответствии с требованиями этих органов.

Оплату за проведение экспертной поверки по заявлению юридических и физических лиц производит заявитель, а при проведении экспертной поверки по требованию или же заявлению судебных и правоохранительных органов, сторону, которая будет оплачивать проведение поверки, определяет орган, по требованию или же заявлению которого проводится экспертная поверка.

По итогам семинара состоялся продуктивный обмен мнениями, на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы, также даны рекомендации по применению национального стандарта СТ РК 2.4-2007 в своей деятельности.

Более подробную информацию по экспертной поверке Вы можете получить в Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по г. Астане.

Наш адрес: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. Тел.: 750541, 750542, 750543. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.