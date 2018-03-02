Названы самые распространенные нарушения ПДД в Алматы

В городе проходит ОПМ «Безопасная дорога».

Свыше пяти с половиной тысяч нарушений ПДД выявлено за четыре дня на дорогах Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В так называемой, тройке лидеров: не пристегнутый ремень безопасности – 824 факта, нарушение правил обгона и маневрирования – 643 факта, использование во время управления транспортным средством сотового телефона – 611 случаев.

«В дни проведения оперативно-профилактического мероприятия личный состав будет нести службу в усиленном варианте. Также в рамках акции «Безопасная дорога» особое внимание будет уделено контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и грузов. В частности, инспекторы дорожного движения посетят автобусные автопарки и автостоянки, где с водительским составом проведут профилактические беседы. В числе запланированных мероприятий - семинары среди учащихся учебных заведений», - информировал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Кроме того, по данным ДВД, сотрудниками дорожно-патрульной полиции также выявлены следующие правонарушения:

- нарушение ПДД пешеходами – 291;

- проезд на запрещающий сигнал светофора – 126;

- нечитаемые или несоответствующий стандарту ГРНЗ -137;

- отсутствие технического осмотра – 96;

- создание аварийной ситуации – 82;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода – 64;

- управление ТС без документов – 34;

- незаконное переоборудование – 10;

- выезд на полосу встречного движения – 7;

- управление ТС с подложным ГРНЗ – 6;

- управление ТС лицом, не имеющим права управления – 4 и др.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!