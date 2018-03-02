Машина застряла в ледовой трещине на Бухтарминском водохранилище

Глубокой ночью пассажиров авто эвакуировали.

Спасатели восточного региона эвакуировали людей с Бухтарминского водохранилища, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Зыряновском районе спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда помогли людям на Бухтарминском водохранилище. Трое мужчин на внедорожнике застряли в ледовой трещине, глубиной 70 см и шириной несколько метров.

"Случай произошел поздно ночью, из-за не знания местности и темного времени суток машина марки Toyota Highlander передними колесами увязла в трещине. Расстояние от берега составляло 1 километр. Самостоятельно выехать у мужчин не получилось, пришлось звать на помощь спасателей", - сообщили в ДЧС.

Сотрудники Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда около трех часов ночи эвакуировали пассажиров. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль, после чего сопроводили мужчин до поселка Новая Бухтарма.

Во избежание подобных несчастных случаев ДЧС ВКО призывает людей, выезжающих на замерзшие водохранилища, соблюдать предельную бдительность, осторожность, ориентироваться в местности и не нарушать элементарные правила безопасности.

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