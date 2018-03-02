К фильму Эрнста об Астане объявили кастинг для всех желающих

Четырёхсерийный фильм выйдет в прокат ко Дню столицы.

Киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова в партнерстве с российской компанией "Студия кино" приступила к съемкам сериала "Любовь. Надежда. Астана", передаёт корреспондент BNews.kz.

Четырёхсерийная картина, приуроченная к юбилею столицы, будет показана в эфире "Первого канала". Режиссерами сериала выступили Иван Глубоков (Россия) и Олжас Ермекбаев (Казахстан).

Фильм будет снят в жанре мелодрамы, с элементами мистики и фантастики.

"Действие сериала происходит в Целинограде 60-х годов и современной Астане, которую мы показываем как город воплощенной мечты. Астана служит не просто идеальной декорацией, но является одним из главных героев сериала, наравне с ее жителями. Кстати, стать одним из героев фильма сможет каждый – мы объявляем кастинг на второстепенные и эпизодические роли", - рассказал режиссер сериала Олжас Ермекбаев.

Он отметил, что на кастинг приглашаются все желающие (мужчины, женщины и дети) в возрасте от 5 до 70 лет, любой национальности.

Фотографии (лицо – крупный план (со спокойным выражением лица и с улыбкой), в полный рост, без макияжа, без фильтров, без очков и линз, не селфи), а также краткую информацию о себе (имя, возраст, рост, вес, образование, опыт съемок) высылайте по адресу: casting.astana@mail.ru.

А также на WhatsApp +7 926 385 59 15 (номер только для отправки фото и анкет, просим по нему не звонить – со всеми заинтересовавшими съемочную группу претендентами свяжутся ее представители).

Премьера сериала "Любовь. Надежда. Астана" намечена на 6 июля 2018 года, в день столицы.

Напомним, договоренность о съемках совместного кинопроекта была достигнута 19 декабря в Москве в ходе переговоров между министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и генеральным директором АО "Первый канал" Константином Эрнстом, где было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития индустрии кино и телевидения.

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