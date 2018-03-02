«20 лет просим провести арык!» - жители Алматинской области, оставшиеся из-за паводков без крыши

Большинство жителей пострадавших районов Алматинской области, сходятся во мнении, что происходящее - не иначе, как стихийное бедствие.

Из года в год в Казахстане каждый вновь наступивший сезон, ознаменовывается «неожиданной» чрезвычайной ситуацией. Так, зимой от холода погибают люди, а из-за снега транспортное движение больших городов застывает в коллапсе. Летом засуха и пожары становятся причиной последующего неурожая. Осенью ливни затапливают улицы, а люди тонут в арычных системах. Весна наступила только вчера, а традиционно «непредвиденный» весенний разгул водной стихии уже превратил жизнь нескольких районов Алматинской области в ад.

Так, без крыши над головой осталась многодетная семья, проживавшая до прихода большой воды в микрорайоне Ожет Алатауского района Алматинской области. Как удалось выяснить корреспонденту Первого канала Евразия, дом этой семьи, не выдержав натиска воды, попросту разрушился, оставив мать Фариду Юсупову и ее детей на улице.

«Никто не пострадал лишь по счастливой случайности. За несколько минут до обрушения мы успели выбежать во двор. В этом доме мы жили 20 лет. За это время, как бы мы не просили, в нашем микрорайоне так и не провели арычную систему. Из-за того, что арыка здесь нет, наш дом разрушился. Мы с детьми остались без ничего!», - говорит жительница затопленного микрорайона Ожет Фарида Юсупова.

Женщина, потерявшая жилье, не единственная кто пострадал от отсутствия дренажной системы в районе. У ее соседей также частично разрушились саманные дома и полностью – времянки. Всего без крова остались десятки семей, сотни жилых построек остаются подтопленными.

Большинство жителей пострадавших районов Алматинской области, сходятся во мнении, что происходящее - не иначе, как стихийное бедствие. Все началось 24 февраля, именно тогда талые воды обрушились на пригород самого крупного мегаполиса страны, за несколько дней практически утопив его в потоках грязе-глиненной смеси. Паводковый сезон только впереди, а потому об убытках населения говорить еще рано. Главное сейчас – эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов, где была объявлена чрезвычайная ситуация. О материальных ценностях заговорят, как обычно, позже, когда вода с приходом тепла испарится. К слову, ежегодно на превентивные меры, а также послепаводковые компенсационные выплаты, государство тратит миллиарды тенге. Так, в 2017-м году из республиканского бюджета было выделено 12 миллиардов в национальной валюте. И это только на постройку дамб и укрепление русел рек. В нынешнем - затратят восемь миллиардов.

При этом в качестве причин потопов, ДЧС озвучивает - глубокое промерзание почвы и, как следствие, невозможность впитывать воду. А кроме того - отсутствие или засорение арычной сети, возведение домов с нарушением правил застройки – у подножия сопок, а также несвоевременный вывоз снега. Сейчас, чтобы избежать усугубления ситуации, областные спасатели рекомендуют жителям самостоятельно очистить от снега и прочего мусора арычную систему вокруг своих участков. Если арычной системы нет - просто ждать помощи.

«Со стороны акимата помощь заключается в снабжении затопленных районов мешкотарой. Уже проложено 450 штук. Кроме того, мы предоставили два экскаватора и две мотопомпы», - прокомментировал заместитель акима Алатауского района Каиржан Жаксымбетов.

По словам официального представителя КЧС РК Руслана Иманкулова, в настоящее время во всех пострадавших от затопления районах, а это - Алатауский, Медеуский, Наурызбайский, Алмалинский, Бостандыкский и Турксибский, формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области, совместно с подразделениями Национальной гвардии РК, производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

«В устранении последствий подтоплений задействованы около 300 человек и более 50 единиц техники. Весь гарнизон Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы», - добавил Иманкулов.

Как итог, весна только началась и опасность нового подтопления лишь возрастает. Что касается людей, оставшихся в результате потопов без крыши над головой, то уже известно, что в каждом отдельном случае будет разбираться специально созданная комиссия. Почему подобные чрезвычайные ситуации происходят ежегодно, становясь «полной неожиданностью» для чиновников и компетентных органов, почему водный террор каждую весну ставит под угрозу спокойную жизнь казахстанцев, и какие есть пути выхода из сложившейся ситуации, выяснял корреспондент еженедельной итоговой программы «Аналитика» Максим Григорьев. Смотрите специальный репортаж «Допотопная профилактика» на Первом канале Евразия в воскресенье в 20.00!

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