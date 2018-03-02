Форум мусульман в Астане начался с чтения аята

В международном форуме мусульман Евразии принимают участие представители более 20 стран Европы и Центральной Азии.

Первый форум мусульман Евразии в Астане начался с чтения аята Корана. Далее с приветственным словом выступил председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Sputnik Казахстан.

"На базе ЭКСПО в столице Казахстана открыт Международный финансовый центр, одним из основных направлений деятельности которого станет сотрудничество в сфере исламского финансирования. Уверен, что исламские банки и исламское финансирование могут внести серьезный вклад в оздоровлении мировых финансов и решении проблем бедности, недоступности кредитных ресурсов",- сказал Токаев.

Токаев добавил, что сегодня перед мусульманской наукой стоит задача избавления от догматизма, радикализма и экстремизма.

Международный форум мусульман Евразии проходит в Астане в пятницу. В нем принимают участие министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, председатель ДУМК Серикбай кажы Ораз и более 35 делегатов из 21 стран Европы и Центральной Азии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!