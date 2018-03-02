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Утверждена форма заявлений физического лица о применении налоговых вычетов и справки о расчетах с физическим лицом
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 102 «Об утверждении форм заявления физического лица о применении налоговых вычетов и справки о расчетах с физическим лицом» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 343 и пунктом 3 статьи 359 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), утверждена:
1) форма заявления физического лица о применении налоговых вычетов согласно приложению 1 к приказу;
2) форма справки о расчетах с физическим лицом согласно приложению 2 к приказу.
В частности, в случае начисления и (или) выплаты в течение календарного года физическому лицу дохода, подлежащего налогообложению у источника выплаты, налоговый агент обязан выдать справку о расчетах с физическим лицом.
Справка о расчетах с физическим лицом должна содержать информацию о суммах:
1) дохода, подлежащего налогообложению у источника выплаты;
2) корректировки дохода;
3) исчисленных обязательных пенсионных взносов;
4) примененных налоговых вычетов, за исключением обязательных пенсионных взносов;
5) предварительных прочих вычетов;
6) переноса превышения налоговых вычетов;
7) облагаемого дохода физического лица;
8) исчисленного индивидуального подоходного налога;
9) выплаченного дохода.
Форма справки о расчетах с физическим лицом утверждается уполномоченным органом.
Справка о расчетах с физическим лицом выдается налоговым агентом не позднее 20 февраля года, следующего за годом начисления и (или) выплаты дохода физическому лицу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
Справка о расчетах с физическим лицом в течение календарного года начисления и (или) выплаты дохода физическому лицу выдается налоговым агентом в случаях:
Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
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