В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 343 и пунктом 3 статьи 359 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), утверждена:

1) форма заявления физического лица о применении налоговых вычетов согласно приложению 1 к приказу;

2) форма справки о расчетах с физическим лицом согласно приложению 2 к приказу.

В частности, в случае начисления и (или) выплаты в течение календарного года физическому лицу дохода, подлежащего налогообложению у источника выплаты, налоговый агент обязан выдать справку о расчетах с физическим лицом.

Справка о расчетах с физическим лицом должна содержать информацию о суммах:

1) дохода, подлежащего налогообложению у источника выплаты;

2) корректировки дохода;

3) исчисленных обязательных пенсионных взносов;

4) примененных налоговых вычетов, за исключением обязательных пенсионных взносов;

5) предварительных прочих вычетов;

6) переноса превышения налоговых вычетов;

7) облагаемого дохода физического лица;

8) исчисленного индивидуального подоходного налога;

9) выплаченного дохода.

Форма справки о расчетах с физическим лицом утверждается уполномоченным органом.

Справка о расчетах с физическим лицом выдается налоговым агентом не позднее 20 февраля года, следующего за годом начисления и (или) выплаты дохода физическому лицу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

Справка о расчетах с физическим лицом в течение календарного года начисления и (или) выплаты дохода физическому лицу выдается налоговым агентом в случаях:

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.