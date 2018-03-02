Налогоплательщики не торопятся: в первый месяц года казахстанцы пополнили госбюджет на 463 миллиарда тенге - на 2% меньше, чем годом ранее

За январь 2018 года поступление налогов и платежей в государственный бюджет РК составило 463,3 млрд тг. За год объем налоговых поступлений сократился на 2,4%.

Наибольшее сокращение налогов и платежей зафиксировано в столице. Сумма налоговых поступлений по Астане за год сократилась на 26 млрд тг, или 38,2%.

Наибольший рост налоговых отчислений показала Акмолинская область. За год объем налоговых поступлений в госбюджет с области увеличился на 2,9 млрд тг, или 41,8%.

По итогам прошедшего 2017 года наибольший объем налоговых поступлений в госбюджет обеспечил финансовый центр - Алматы (24,7%). Также в тройке лидеров - Атырауская область (14,6%), и Астана (13,8%).

В январе текущего года Алматы обеспечил 24,8% налоговых поступлений, Атырауская область - 9,6%, Астана - 9,1%.