Самая сексуальная керлингистка из России отказалась менять партнера

Крушельницкий сообщил, что они с Брызгаловой хотели бы поехать на Олимпийские игры-2022

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в паре с супругом Александром Крушельницким, отказалась менять партнера на чемпионат мира. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой, больше нет», — сказала Брызгалова.

Ранее 1 марта Крушельницкий сообщил, что они с Брызгаловой хотели бы поехать на Олимпийские игры-2022. На Играх в Пхенчхане пара завоевала бронзовые медали в дисциплине дабл-микст, но лишилась наград из-за обнаруженного в допинг-пробе Крушельницкого запрещенного вещества мельдония. Спортсмен настаивает, что не принимал его намеренно.

Во время Олимпиады в Пхенчхане популярность Брызгаловой резко возросла. Иностранные болельщики обращали внимание на внешность россиянки, сравнивали ее с актрисами Анджелиной Джоли и Меган Фокс, а также прочили модельную карьеру. Кроме того, пользователи Twitter нарекли спортсменку «самой сексуальной керлингисткой в истории».