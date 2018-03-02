В соответствии с подпунктом 3) пункта 15 статьи 172 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правила организации деятельности акцизного поста.

Руководство и координация деятельности акцизного поста осуществляется руководителями органов государственных доходов областей, городов Алматы и Астана по месту осуществления производства подакцизных товаров.

Организация места нахождения и состав работников акцизного поста, утверждается приказом руководителя органа государственных доходов.

Руководителем органа государственных доходов составляется график дежурства акцизного поста (далее - график дежурства), в который включаются работники территориальных органов государственных доходов (далее - должностные лица), а также при необходимости Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет).

Посещение акцизного поста осуществляется должностными лицами в соответствии с графиком дежурства и графиком работы производителя.

Время нахождения должностного лица на акцизном посту определяется исходя из времени, необходимого для осуществления функции, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил.

По результатам нахождения на акцизном посту заполняется акт посещения акцизного поста производителя этилового спирта и алкогольной продукции или акт посещения акцизного поста производителя бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

Должностное лицо, находящееся на акцизном посту, вправе:

1) обследовать с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан административные, производственные, складские, торговые, подсобные помещения налогоплательщика, используемые для производства, хранения и реализации подакцизных товаров, в частности снимать остатки, в производственных помещениях, на складах готовой продукции, используемых для хранения и реализации подакцизных товаров, о чем составляет акт снятия остатков отдельных видов подакцизных товаров по форме, согласно приложению 2 к Правилам;

2) присутствовать при реализации подакцизных товаров;

3) осматривать грузовые транспортные средства, выезжающие (въезжающие) с территории (на территорию) налогоплательщика.

В случаях осуществления ремонтных работ, замены оборудования, приостановления действия лицензии, несанкционированного вмешательства в работу КПУ и (или) выявления оборудованием технического зрения учетно-контрольных марок, не поддающихся идентификации составляется соответствующий акт, который в срок не позднее одного рабочего дня с момента составления доводится до вышестоящего органа государственных доходов по месту осуществления производства подакцизных товаров и Комитета.

При необходимости должностное лицо ходатайствует о привлечении работников Управления администрирования акцизов, внутренней безопасности, сотрудников службы экономических расследований для проведения мероприятии указанных в пункте 7 и 8 настоящих Правил, с включением в график дежурства.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.