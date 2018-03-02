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Верховный муфтий Казахстана рассказал, как противостоять экстремизму

Серикбай кажы Ораз предложил своим коллегам создать концепцию единения народов Евразии.

Фото : muftyat.kz2 марта 2018, 11:04

Серикбай Ораз заявил, что перед мусульманской уммой должна стоять одна цель: выстоять перед глобальными проблемами, передает Sputnik Казахстан.

"Для достойного ответа современным вызовам, профилактики и предупреждения религиозного экстремизма, исходя из суннизма ханафитского мазхаба на евразийском пространстве, предлагаем разработать концепцию духовного единения мусульман Евразии на следующей основе: наладить широкий диалог по выработке новых методов безопасности и развития, в основе которых должны быть принципы терпения и толерантности, сотрудничества и взаимопонимания", — сказал Серикбай кажы Ораз.

Верховный муфтий акцентировал внимание на необходимости сохранения территориальной целостности и добрососедских отношений стран.

Форум мусульманских улемов (знатоки практических и теоретических сторон Ислама – прим.) проходит в Астане. В нем принимают участие более 35 делегатов из 21 стран Европы и Центральной Азии.


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