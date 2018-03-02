Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,44 (+1,10), CNYKZT_TOD = 50,7700 (+0,1225)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE. Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 08 марта (Международный женский день) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы 03 марта, на пятницу 09 марта.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,44 тенге за доллар (+1,10 тенге), объем торгов - 70 850 тыс. USD (+28 300 тыс. USD).

По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 50,7700 тенге за юань (+0,1225 тенге), объем торгов - 200 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.